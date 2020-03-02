"Газпром" не поводить себе як комерційна компанія – румунська експертка

Російський газовий монополіст "Газпром" не поводиться як комерційна компанія і використовує газ для поширення впливу Кремля, а тому Євросоюзу слід обережно ставитися і до проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Таку думку висловила Анна Отілія Нуту з румунського аналітичного центру "Експертний форум" (EFOR) під час присвяченої "Північному потоку-2" дискусії у Дипакадемії Відня, організованої "Австрійським інститутом з європейської та безпекової політики" (AIES) та "Центром демократичних принципів" (CDI), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Німеччина вже давно закупає газ в Росії, і стосовно неї росіяни поводяться професійно, демонструють свою надійність як постачальника та виконуються свої контрактні зобов’язання. Але якщо ми подивимося на те, як "Газпром" діє в тих країнах, де він має силу, монополію та вплив, то побачимо, що "Газпром" це, передусім - некомерційна компанія", - заявила вона.

Румунська експертка завернула увагу на те, що "Газпром", як наприклад у випадку з постачанням газу у Придністров’я, "може собі дозволити постачати газ майже 20 років без оплати за нього".

"То це комерційна поведінка, чи ні? І тому тут треба бути дуже обережним, і дивитися на те, як "Газпром" себе поводить, коли має монополію на постачання газу", - заявила вона.

Анна Отілія Нуту зазначила, що "Газпром" постачає газ в те ж Придністров’я, за який підтримуваний Москвою регіон не платить, а сам рахунок за газ нараховується Молдові. За її словами, тим самим Кремль також контролює Кишинів, адже "в якийсь момент "Газпром" може сказати: ми хочемо повернути гроші…".

Також вона звернула увагу на те, що "Газпром" постійно намагається взяти під контроль газотранспортні системи в сусідніх країнах, зокрема, у Білорусі та Україні. "Але чи не буде так само з "Північним потоком-2"? Ця труба також є у власності "Газпрому"?", - ставить собі питання румунська експертка.

Крім того, вона вказала й на те, що для досягнення політичних та інших цілей Кремль використовує різні інструменти, у т.ч. припинення постачання газу – і це те, до чого в Європі не готові.

Щодо "Північного потоку-2", то, переконана Анна Отілія Нуту, він "не є чисто комерційним проєктом". Також трубопровід не слугує цілям диверсифікації постачань газу в Європу, а європейці лише "збільшують власну вразливість з допомогою дуже коштовного трубопроводу": "Ця труба не приносить новий газ, вона просто замінює один транзитний маршрут іншим транзитним маршрутом. Як і не дає безпечніший маршрут. Адже це – труба, з якою може статися в морі стільки всяких інцидентів. Існують ті ж дискусії про бомби з часів Другої світової війни, які лежать на дні Балтійського моря і які можуть вибухнути і зірвати цей маршрут постачання".

"Багато говорять про те, що є розкол в ЄС на тему "Північного потоку-2". Так , цей проєкт справді вносить розкол. І думаю, що його головна мета якраз і полягає в тому, що посіяти розкол", - заявила представниця аналітичного центру з Бухареста.