Nord Stream 2 для України гірше, ніж створені Кремлем газові кризи 2006 та 2009 — експерт

У разі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" дном Балтійського моря Україна перестає бути транзитною країною і стає менш важливою для ЄС, а, отже, і менш захищеною від російської агресії.

Таку думку висловив лектор Віденського університету Антон Шеховцов під час панельної дискусії у Відні на тему "Північного потоку-2", організованої "Австрійським інститутом з європейської та безпекової політики" (AIES) та "Центром демократичних принципів" (CDI), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Північний потік-2" матиме катастрофічні наслідки для української газотранспортної системи, оскільки завершення проєкту призведе до скорочення системи, результатом чого стане втрата тисяч робочих місць. Крім того, оскільки Україна вже не буде транзитною країною, вона стане більш ізольованою в Європі, менш важливою для ЄС, і, отже, менш захищеною від російської агресії", - заявив Антон Шеховцов, засновник The Centre for Democratic Integrity (CDI).

Крім того, додав експерт, транзит російського газу в обхід української території призведе до того, що Україна втрачатиме майже 3 млрд євро щороку (майже 10% держбюджету): "А це неодмінно вплине на темпи економічного зростання України, що призведе до зниження міжнародного кредитного рейтингу, а також ускладнить можливість залучення іноземних коштів країною, як виконання своїх зобов'язань та обслуговування зовнішнього боргу".

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На переконання Шеховцова, для України "Північний потік-2" своїм негативним впливом на безпеку та економічну ситуацію в країні "є набагато більшою загрозою", ніж спровоковані Кремлем газові кризи 2006 та 2009 років.

Він нагадав, що у період, коли Україною керував прозахідний президент Віктор Ющенко, Росія двічі використовувала газ як політичну зброю проти України. Так, у січні 2006 року за особистим розпорядженням Путіна було припинено постачання газу в Україну, що поставило українську владу перед важким вибором: або зменшити транзитні обсяги російського газу до ЄС, або дозволити українському народу та промисловості країни страждати від різкої нестачі газу. Зрештою, Україні довелося скоротити поставки газу до Європи, і це дало Москві можливість звинуватити Україну у підриві енергетичної безпеки Європи. У січні 2009 р. Москва "повторила той самий трюк", припинивши усі поставки газу в Європу на півмісяця, знову виставивши Україну як ненадійного партнера.

"Кремль тоді мав дві тактичні цілі: підірвати прозахідний шлях, послабивши його в політичному та економічному плані, та дискредитувати Україну в очах її західних партнерів", - зазначив засновник "Центру демократичних принципів".

Головна ціль Кремля щодо України – перешкодити продемократичному та проєвропейському шляху України "усіма доступними засобами", а залежність України від поставок газу з Росії і є одним з таких засобів, додав Шеховцов.

Фото Василя Короткого