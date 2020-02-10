У Росії припускають продовження контракту з Україною на транзит газу після 2024 року

Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак допустив продовження контракту на транзит російського газу територією України в країни Євросоюзу після 2024 року.

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Энергетическая политика".

«Важливо, що ми все-таки почули один одного, і нам з українськими партнерами вдалося домовитися про транзит газу з 2020 року терміном на п'ять років на взаємовигідних умовах. Якщо ця співпраця виявиться успішною, можливо, ми продовжимо її і після 2024 року », - сказав Новак.

Як повідомлялося раніше, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу строком на 5 років. Згідно з протоколом, підписаним на політичному рівні 20 грудня в Мінську, контракт може бути продовжений ще на п'ять років за згодою сторін.

До цього Росія не планувала продовжувати контракт з Україною, оскільки мала намір завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Однак, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 роки після введення санкцій США. У швейцарській компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2" після введення американських санкцій. У компанії також додали, що судна, які займалися укладанням труб газопроводу, залишили регіон робіт у Балтійському морі і готуються до роботи на іншому проекті.

На початку січня 2020 року президент РФ Володимир Путін визнав проблему і заявив, що для завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" знадобиться не менше року.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".