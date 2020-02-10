На Мюнхенській конференції з безпеки обговорять Nord Stream 2

Питання енергетичної політики, і зокрема газогону "Північний потік-2" (Nord Stream 2), буде обговорюватися під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це сказав журналістам її голова Вольфганг Ішингер у понеділок у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Тема енергетичної зовнішньої політики, енергетичної безпекової політики буде обговорюватися… Звичайно, питання Nord Stream 2 буде лунати не лише з трибун, але й буде звучати за кулісами", - сказав Ішингер.

Він повідомив, що в Мюнхен прибуде новий міністр енергетики США Ден Бруєтт та згадав у цьому контексті "цілу низку російський парламентаріїв".

Проблемі енергетичної безпеки буде присвячена також спеціальна сесія у п'ятницю.

Як повідомлялося, проєкт будівництва газопроводу Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що Nord Stream 2 буде запущений до кінця 2019 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.

11 січня після переговорів у Москві з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що газогін буде добудовано до кінця поточного року або в першому кварталі 2021 року.

На початку лютого німецьке видання Handelsblatt з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомило, що в разі спроби добудувати Nord Stream 2 Конгрес США готовий ухвалити наступний пакет санкцій, спрямований як проти європейських інвесторів цього російського проєкту, так і проти потенційних покупців газу.