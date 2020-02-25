Баланс платежів із Газпромом наразі на користь України - Коболєв

Баланс відносин між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" наразі склався на користь України.

Про це під час 11-го Українського енергетичного форуму сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нашим головним фокусом було відновлення балансу з "Газпромом". Якщо порівняєте баланс платежів, який мала Україна у 2013 році: витрачалася на імпорт газу і скільки витрачала на транзит, і який баланс наразі існує, він кардинально змінився. Зараз він на користь України", - сказав Коболєв.

За його словами, раніше баланс складався таким чином, що Україна віддавала мільярди доларів на користь Росії.

"Це той баланс, яким нам вдалося відновити. Ми сподіваємося, що він таким залишиться і у майбутньому. Для цього була підписана транзитна угода. Для цього ми зробити багато, щоб інтегрувати українську газову систему та європейську", - додав Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2019 року Газпром перерахував Нафтогазу 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

30 грудня 2019 року у Відні завершились чотириденні перемовини з ПАТ "Газпром" про транзит газу територією України. Сторони підписали новий транзитний контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачування — 65 млрд кубометрів газу на перший рік та по 40 млрд кубометрів на наступних 4 роки.