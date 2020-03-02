Успішна Україна продемонструє росіянам, що режим Путіна можна повалити – експерт

Кремль боїться успішної та демократичної України, оскільки це стане прикладом до росіян, що шляхом масових протестів можна побороти корупційний режим та модернізувати країну.

Таку думку висловив лектор Віденського університету Антон Шеховцов під час панельної дискусії у Дипакадемії Відня, організованої "Австрійським інститутом з європейської та безпекової політики" (AIES) та "Центром демократичних принципів" (CDI), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Хоча Росія постійно намагалася підірвати суверенітет України після падіння Радянського Союзу, в останні 15 років режим Путіна був особливо активним у цьому плані... Російські еліти принципово відмовляються визнавати незалежність України, вони також справді вважають, що росіяни та українці — це один, неправильно розділений народ. А прагматичне значення цього переконання тісно пов'язано з ідеєю збереження чинного режиму в Росії", - заявив він.

За словами експерта, адже якщо виходити з того твердження, що росіяни та українці – це одне і те ж, то тоді виходить, що й російські громадяни здатні на масові протести та повалення режиму.

"Якщо росіяни та українці є одним і тим же народом, то росіяни — як показав приклад України у 2004 році (Помаранчева революція) та у 2014 році (Революція гідності) - також здатні організувати успішні масові протести проти корумпованого режиму. Навіть що більш важливо: якщо українцям вдасться трансформувати, модернізувати та демократизувати свою країну за західним зразком, то це означатиме, що те саме можливо і в Росії — розвиток, який обов'язково призведе до краху режиму Путіна", - заявив Шеховцов.

За його словами, з метою недопущення модернізації та демократизації таких країн, як Україна, Росія і "відкидає їх суверенне право намагатися стати членом ЄС".

Більш активні зусилля Кремля з підриву суверенітету України в останні 15 років якраз і пов’язані з тим, що, починаючи з 2005 року, в Україні все більш популярною стає проєвропейська та продемократична політика.

"І це є справжньою проблемою для режиму Путіна, оскільки могли б надихнути росіян. Кремль переконаний, що продемократичний, проєвропейський шлях України має бути саботований будь-якими доступними засобами. Залежність України від постачання газу з Росії стала одним із таких засобів", - заявив експерт під час заходу, присвяченому геополітичним впливам будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Загалом же, переконаний засновник "Центру демократичних принципів", керівництво РФ має дві стратегічні цілі. Перша – пов’язана із наміром "захистити російське суспільство від західних ідеологічних, політичних, культурних та інших впливів, які, як вважається, підривають владу режиму Путіна" Ця мета досягається, зокрема, через дискредитацію європейських цінностей та демократичних інститутів в очах російського народу.

Друга стратегічна ціль — просування політичних, економічних та безпекових інтересів путінської Росії на міжнародній арені.

"Кремлівські та прокремлівські актори намагаються досягти цієї мети, формуючи міжнародне середовище по образу та подобі режиму Путіна, і з цією метою прагнуть корумпувати основні демократичні інститути. Якщо головним політичним експортом Радянського Союзу був комунізм, то головним експортом Росії сьогодні, справді, є корупція", - зазначив Антон Шеховцов.

Фото Василя Короткого