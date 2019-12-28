Коболєв про перебіг "транзитних" переговорів: Узгоджених текстів угод наразі немає

Делегації Росії та України продовжують розпочаті раніше переговори у Відні щодо угоди про транзит газу в Європу, але узгоджених текстів угод станом на зараз немає.

Як повідомив керівник НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв у своєму Facebook, боротьба йде за кожну кому.

Нині, за його словами, обговорюють наступні документи:

1. Міжоператорська угода між ОГТСУ та Газпромом — документ, який визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж. За словами Коболєва, Україні потрібні такі угоди з усіма сусідніми операторами для стабільної та прозорої роботи ГТС.

2. Договір про організацію транзиту між "Нафтогазом" та "Газпромом". Йдеться про умови прокачування газу українською ГТС на певний обсяг протягом наступних п‘яти років.

"Газпром чи інша компанія можуть прокачувати додаткові обсяги протягом цього періоду чи після нього. Тут йдеться про обсяг, транзит якого готовий забезпечити "Нафтогаз". Ми розуміємо, що на який би термін не був укладений такий договір, якщо буде добудований "Північний потік 2", забезпечити виконання такого договору буде надзвичайно проблематично. Про способи зниження таких ризиків, власне, і ведуться зараз переговори за участі наших юристів", - зазначив керівник НАК "Нафтогазу".

3. Мирова угода, якою "Нафтогаз" і "Газпром" визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року. Звичайно, тут також ідуть активні дискусії щодо принципів та гарантій.

"Відмовитися від своїх судових претензій ми готові лише взамін на щось рівноцінне", - зазначив Коболєв.

Він також назвав теми, які не обговорюються на газових переговорах з РФ:

судові позови щодо захоплення наших активів в Криму;

обов‘язковість прямих закупівель у Газпрома (ця тема озвучувалася росіянами восени, а зараз виключена);

штрафи АМКУ;

борг Януковича та інші не-газові питання.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів. На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу. Раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявляв, що пріоритетом для України є підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу.

У переговорному процесі брали участь представники НАК "Нафтогаз України", однак новий контракт після 1 січня 2020 року підписуватиме виділений у процесі анбандлінгу новий оператор газотранспортної системи - компанія ТОВ "Оператор ГТС України".

Як раніше заявляв голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, підписання угоди саме 1 січня 2020 року є малоймовірним.