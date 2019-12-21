Газові угоди треба підписати до 29 грудня, щоб транзит не зупинився — Вітренко

Україна та Росія мають підписати усі відповідні угоди до 29 грудня 2019 року, аби з 1 січня 2020 року відбувався транзит російського газу через газотранспортну систему України.

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо підписати усе до 29 грудня, для того, щоб з 1 січня був збережений транзит", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що у Нафтогазі досить професійна команда і вони зі свого боку вони зроблять усе можливе, щоб 29 грудня все було підписано.

Як повідомляв Укрінформ, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть строком на 5 років, після 2024 року його можуть продовжити.