Україна підпише транзитний контракт з РФ на п'ять років

Новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть строком на 5 років, після 2024 року його можуть продовжити.

Про це на брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Транзит на 5 років з можливістю пролонгації на тих умовах, які передбачені на перші 5 років, ще на наступні 10 років. (Передбачаються - ред.) обсяги, які надалі можуть бути переглянуті, або просто продовжені на наступні 10 років. Тобто обсяги, які зафіксовані, мінімально гарантовані для транзиту: 65 млрд кубометрів на перший рік, 40 - наступні чотири роки", - сказав Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.