Росія виплатить Україні близько $3 мільярдів до кінця року — Оржель

Росія до кінця 2019 року виплатить Україні близько 3 млрд доларів за рішенням арбітражу Стокгольма по транзитному контракту 2009 року.

Про це заявив у суботу на брифінгу міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, розповідаючи про результати переговорів, які пройшли у Мінську 20 грудня за участі Єврокомісії, України і Росії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Новини добрі, можемо говорити про те, що сторони вітають ті потенційні домовленості, які мають бути реалізовані вже на рівні компаній... Дуже важливо - транзит буде і величина, яка зафіксована у рішеннях Стокгольмського арбітражу буде виплачена грошима і буде виплачена, якщо ми відповідно реалізуємо всі позиції пакетні ще до Нового року. Тобто Україна, безпосередньо компанія НАК "Нафтогаз" отримає за рішенням Стокгольму три мільярди доларів, тобто 2,9 мільярдів, якщо точніше, відповідно до тих домовленостей, які зараз є", - сказав Оржель.

Він додав, що на політичному рівні є певне бачення щодо транзиту газу, яке зафіксоване в протоколі і тепер важливо попрацювати і реалізувати домовленості в юридичних документах, необхідно встигнути до 1 січня.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

Раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявляв, що пріоритетом для України є підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу. У переговорному процесі брали участь представники НАК "Нафтогаз України", однак новий контракт після 1 січня 2020 року підписуватиме виділений у процесі анбандлінгу новий оператор газотранспортної системи - компанія ТОВ "Оператор ГТС України".