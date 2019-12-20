Росія поверне $3 мільярди боргу перед Нафтогазом - Єрмак

Росія погодилася виплатити України $3 мільярди боргу перед Нафтогазом за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на помічника Президента України Андрія Єрмака, який брав участь у сьогоднішніх переговорах щодо транзиту газу в Мінську.

«Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу», - цитує Громадське Єрмака.

Зазначається, що помічник Президента додав: виплата боргу Газпрому відбудеться грошима. Раніше обговорювалися варіанти погашення боргу газом, а також арештованими активами Газпрому.

Як повідомлялося, сьогодні в Офісі Президента заявили, що представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

Подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, який відбудеться в ОП.