Нафтогаз не може відкликати новий позов проти Газпрому без компенсації - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" не може відкликати новий позов проти Газпрому без компенсації.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко.

"Стокгольмський арбітраж постановив, що Газпром має сплатити Нафтогазу 2,6 мільярда доларів (плюс відсотки)... Нафтогаз і Газпром погодилися у контракті, що рішення арбітражу є "остаточними і обов’язковим для виконання". Тому "нульовий варіант" - це передусім виконати рішення арбітражу, щоб заборгованість Газпрому перед Нафтогазом дорівнювала нулю. Демонструючи усім конструктивність своєї позиції, ми навіть погоджуємося взяти цей борг газом. Забути про невиконання домовленостей з боку Газпрому, простити Газпрому 3 мільярди доларів, і забрати позовні вимоги в новому арбітражі без адекватної компенсації є неможливим варіантом", - зазначив Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що врегулювання розбіжностей щодо питань поставок і транзиту газу через Україну можливе лише за "нульовим варіантом", рішення має бути вигідним для обох сторін.

Як повідомлялося, контракт на транзит російського газу територією України закінчується 31 грудня 2019 року.

Читайте також: Нафтогаз готовий відкликати нові позови проти Газпрому за умови довгострокового контракту

Раніше український уряд неодноразово зазначав, що Росія перейшла до конструктивного діалогу. Однак на даний момент жодних остаточних домовленостей щодо транзиту газу немає.

Газпром запропонував НАК "Нафтогаз України" продовжити поточний контракт або укласти новий терміном на рік в обмін на відмову української сторони від рішень Стокгольмського арбітражу.