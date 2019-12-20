Якщо транзитний контракт не підпишуть: Нафтогаз запропонував Газпрому варіант

НАК "Нафтогаз України" запропонувала Газпрому альтернативний варіант угоди про постачання газу на випадок, якщо транзитний контракт не підпишуть 1 січня.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Нафтогаз у свою чергу займає максимально конструктивну позицію. Нам запропонували кілька варіантів того, як можна врегулювати історично накопичені проблеми. Ми конструктивно і відкрито розглядаємо їх, намагаючись знайти рішення. Нафтогаз не ставить умовою підписання контрактів погашення боргів Газпрому, і ми готові підписати, не вирішивши старі проблеми", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що американські санкції також включають Турецький потік, однак для зупинки проекту вже пізно.

"Віднімаємо від 90 приблизний обсяг 15 - 16 млрд, приходимо до цифри 75 млрд. Цей обсяг, який Газпрому потрібно або хотілося б транспортувати європейським споживачам.

Як повідомляв Укрінформ, після п'ятого раунду газових переговорів, які проходили 19 грудня в Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що "відпрацювали кінцевий протокол", який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України і РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії про умови транспортування російського природного газу через українську територію в Європу.

Раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявляв, що пріоритетом для України є підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу.

У переговорному процесі брали участь представники НАК "Нафтогаз України", однак новий контракт після 1 січня 2020 року підписуватиме виділений в процесі анбандлінгу новий оператор газотранспортної системи - компанія ТОВ "Оператор ГТС України".