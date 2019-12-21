Ціна питання та бронювання ГТС: Євросоюз, Україна та Росія визначили принципи газових угод

Представники Європейського Союзу, України та Росії визначили основні принципи газових угод.

Про це на брифінгу сказав виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора представники ЄС, України та Російської Федерації визначили основні принципи тих угод, які мають бути укладені між господарюючими суб'єктами, зокрема між “Нафтогазом”, “Газпромом” і головне - оператором газотранспортної системи України. Всі ці угоди будуть укладені у повній відповідності до європейських принципів, це гарантує прозорість цих угод. ...У нас завдання у дуже стислі терміни - практично за тиждень - впровадити ці принципи в угоди між компаніями. Ми сподіваємося, що з усіх боків буде конструктивна і добросовісна робота”, - сказав Вітренко.

Серед основних принципів, що мають бути зазначені в угодах, Вітренко, окрім виплати Росією 3 млрд доларів Україні, визначення мінімальних обсягів транзиту на 5 років, назвав можливість для європейських компаній, а також для "Газпрому" бронювати потужності української газотранспортної системи на коротший термін.

“За європейськими правилами буде можливість для всіх сторін включно з "Газпромом", а також європейських компаній бронювати потужності української ГТС на коротший термін — рік, квартал, місяць, навіть на добу наперед. І таким чином інтегрувати український ринок в європейський ринок ще більше”, - сказав Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів. На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України. 31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу. Раніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявляв, що пріоритетом для України є підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу.

У переговорному процесі брали участь представники НАК "Нафтогаз України", однак новий контракт після 1 січня 2020 року підписуватиме виділений у процесі анбандлінгу новий оператор газотранспортної системи - компанія ТОВ "Оператор ГТС України".

Як раніше заявляв голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, підписання угоди саме 1 січня 2020 року є малоймовірним.