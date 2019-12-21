Угоди з РФ передбачають, що

Угоди з РФ передбачають, що "у рамках пакету" Нафтогаз відкличе позови проти Газпрому

Укрінформ
Україна і Росія домовилися про виплату українській стороні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і відкликання Нафтогазом решти судових позовів проти Газпрому.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу в суботу, інформуючи про результати газових переговорів, які пройшли у Мінську 20 грудня за участю Єврокомісії, України й Росії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми врегульовуємо питання майбутніх арбітражів. Це потенційна можливість виграшу. Проте вже у нас є візія того, які домовленості щодо транзиту. Тому в даному випадку - пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів. Тобто, рішення про 3 мільярди чітко визначено. Рішення про інші - будуть безпосередньо в рамках пакету відкликані”, - повідомив Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року виніс рішення за позовом Нафтогазу проти Газпрому, згідно з яким російський газовий монополіст має виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії Газпрому до Нафтогазу за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

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На сьогодні сума боргу російського Газпрому перед НАК "Нафтогаз України" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу зросла до 3 млрд доларів.

Виконавчий директор НАК Юрій Вітренко раніше заявляв, що Нафтогаз готовий відкликати чергові позовні вимоги до Газпрому, якщо сторони укладуть довгостроковий контракт щодо транзиту газу.

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Після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

Дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського газу по українській території в Європу закінчується 31 грудня 2019 року.

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