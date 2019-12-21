Угоди з РФ передбачають, що "у рамках пакету" Нафтогаз відкличе позови проти Газпрому

Україна і Росія домовилися про виплату українській стороні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу і відкликання Нафтогазом решти судових позовів проти Газпрому.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу в суботу, інформуючи про результати газових переговорів, які пройшли у Мінську 20 грудня за участю Єврокомісії, України й Росії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми врегульовуємо питання майбутніх арбітражів. Це потенційна можливість виграшу. Проте вже у нас є візія того, які домовленості щодо транзиту. Тому в даному випадку - пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів. Тобто, рішення про 3 мільярди чітко визначено. Рішення про інші - будуть безпосередньо в рамках пакету відкликані”, - повідомив Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року виніс рішення за позовом Нафтогазу проти Газпрому, згідно з яким російський газовий монополіст має виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії Газпрому до Нафтогазу за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

На сьогодні сума боргу російського Газпрому перед НАК "Нафтогаз України" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу зросла до 3 млрд доларів.

Виконавчий директор НАК Юрій Вітренко раніше заявляв, що Нафтогаз готовий відкликати чергові позовні вимоги до Газпрому, якщо сторони укладуть довгостроковий контракт щодо транзиту газу.

Після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.

На переговорах у Мінську 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу територією України.

Дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського газу по українській території в Європу закінчується 31 грудня 2019 року.