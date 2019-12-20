У Раді підписали меморандум щодо законопроєкту про ринок землі - Разумков

У Раді підписали меморандум щодо законопроєкту про ринок землі - Разумков

Укрінформ
Представники всіх фракцій та груп у ВР підписали меморандум щодо спільної роботи над підготовкою до другого читання проєкту закону про зміни до законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає кореспондент Укрінформу.

"З приводу введення ринку землі - це не може бути швидким процесом. Є порозуміння між різними політичними силами, які працюють в парламенті. Сьогодні підписаний меморандум між усіма фракціями та депутатськими групами, де досягнуто домовленостей, у рамках яких ми будемо працювати під час підготовки цього дуже важливого законопроєкту до другого читання", - сказав Разумков.

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Як повідомлялося, 20 грудня Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту № 2178-10. Спікер зазначив, що ця позиція погоджена усіма фракціями та групами.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні було заплановано на 17-20 грудня.

Проєкт закону передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі. Згідно з документом, набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни й особи без громадянства - у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

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У Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до другого читання законопроєкту.

Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено тільки після всеукраїнського референдуму.

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