КСУ взявся розтлумачити, чи має право Рада давати добро на продаж землі

КСУ взявся розтлумачити, чи має право Рада давати добро на продаж землі

Укрінформ
Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд подання 46 народних депутатів про тлумачення положень першого речення частини першої статті 13 і частини першої статті 14 Основного Закону, у яких йдеться про право власності народу на землю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На початку засідання суддя-доповідач у даній справі Віктор Колісник доповів, що направив 14 запитів до науковців, закладів вищої освіти і наукових установ, у яких просив висловити позиції стосовно порушених у конституційному поданні питань.

У ході усних слухань справи виступив один з авторів конституційного подання депутат Сергій Власенко зазначив, що необхідність тлумачення згаданих статей Конституції з’явилася після того, як у Верховній Раді були проголосовані у першому читанні три законопроекти, які “вирішують долю 72% української землі”.

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“Питання не лише у можливості продажу землі іноземцям. В ці закони закладена можливість самовільної зміни власником цільового використання землі, зняття певних контрольних функцій держави, зокрема, скасовуються сівозміни для сільськогосподарських земель. Наша правова позиція полягає у тому, що такі питання може вирішувати лише український народ, як власник усіх земель України”, - сказав він.

На думку депутата, парламент не має повноважень ухвалювати рішення стосовно продажу землі. Це питання, вважає Власенко, має бути вирішене на всеукраїнському референдумі.

Натомість представники Верховної Ради і президента у Конституційному Суді Ольга Совгиря і Федір Веніславський просили суд закрити провадження у справі у зв’язку з тим, що не було наведено аргументів для необхідності тлумачення Конституції в цій частині.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на наступний пленарний тиждень 17-20 грудня. Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

Також законопроєкт визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис га.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тисяч правок до другого читання законопроєкту.

В України тривають акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

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