Аграрний комітет розглядає поправки до "земельного" законопроєкту

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики зранку розпочав засідання і продовжує розглядати поправки до законопроєкту № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Засідання комітету розпочалося о 8.15, наразі депутати розглядають 210-ту поправку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, 18 грудня депутати у комітеті почали розглядати поправки до законопроєкту о 17.00, засідання тривало до 00.30 19 грудня.

Станом на 00:30 члени комітету встигли розглянути 192 поправки з понад 4600. Наступне засідання комітету запланували на 8:00 19 грудня.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

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17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.