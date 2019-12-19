Аграрний комітет Ради закрив засідання, розглянувши 192 поправки з-понад 4600

Аграрний комітет Ради закрив засідання, розглянувши 192 поправки з-понад 4600

Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики закрив засідання у ніч проти четверга.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, депутати розглянули 192 поправки до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" з більш ніж 4600. 

"Засідання закрите. Дякую всім", - оголосив голова комітету Микола Сольський.

Станом на 00:30 члени комітету встигли розглянути 192 поправки з понад 4600. Наступне засідання комітету заплановане на 8:00 19 грудня. 

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Раніше члени комітету вирішили розглядати поправки до 00:30. Перед цим між членом фракції ОПЗЖ Іллею Кивою та народними депутатами від "Слуги народу" сталася штовханина. Опозиційні народні депутати вимагали закрити засідання через порушення регламенту в його веденні.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на засіданні в середу, 18 грудня розпочав розгляд поправок до законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Засідання комітету в середу тривало близько 9 годин. 

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Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

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