Зеленський пропонує зменшити "земельні" норми - до 10 тисяч гектарів в одні руки

Президент Володимир Зеленський ініціює у межах відкриття ринку землі в Україні встановити можливість володіти землею площею не більше 10 тис. гектарів.

Про це він заявив під час спілкування з фермерами в селі Красна Слобідка Обухівського району Київської області, повідомляє пресслужба глави держави.

«Було питання щодо концентрації. Депутати спочатку внесли норму про понад 200 тис. гектарів. Згоден, це дуже багато. До комітету дійшла цифра 20 тисяч. Давайте від однієї до 10 тисяч гектарів – і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію», – сказав Зеленський.

Крім того, Президент заявив, що після ухвалення закону щодо земельної реформи буде певний підготовчий етап до повноцінного запуску ринку.

«Мораторій можна буде зняти тільки після ухвалення та підписання закону. А потім потрібно ще працювати з реєстрами, щоб усе було чисто. І ринок може запрацювати тільки через рік, восени. Тому що повинна бути довга підготовка до продажу землі», – зазначив глава держави.

Також він запевнив фермерів, що побоювання стосовно рейдерства після запровадження ринку землі безпідставні, оскільки держава захищатиме власників.

«Нехай люди не бояться, що забиратимуть землі, будемо захищати людей. Питання з продажем іноземцям вирішили – правки внесли», – зазначив Зеленський.

Водночас він нагадав, що питання продажу землі іноземцям буде винесене на всеукраїнський референдум уже після відкриття ринку.

Фото пресслужби Президента