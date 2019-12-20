Євродепутат заявив, що інвесторам з дружніх країн можна дозволити купувати землю в Україні

Дозвіл на певних умовах іноземним інвесторам із дружніх країн купувати землю сільськогосподарського призначення в України стане позитивним сигналом про безпеку та добрий інвестиційний клімат у державі.

Таку думку в коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив депутат Європарламенту від Німеччини, член Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Міхаель Галер.

«Відносно іноземців. У цьому питанні треба бути обережним, з одного боку. Але з іншого, іноземці із дружніх країн можуть купувати певні обсяги. Я не поділяю пропозиції про обсяги продажу землі у 200 тис. гектарів», - заявив європарламентарій.

Галер пояснив, якщо дружній іноземний інвестор матиме змогу купувати на певних умовах землю, то це буде позитивним сигналом, що в Україні безпечно, що держава крокує європейським шляхом і її треба підтримати у процесі зближення із Заходом.

«Чим більше іноземців матимуть землю в Україні, тим більше буде зацікавленість сприяти безпеці у державі. Цей чинник, на моє переконання, також має бути взятий до уваги. Отже, інтереси іноземців у цій сфері мають бути враховані, але не у великих обсягах, щоб також урахувати інтереси малих власників землі в Україні. Також повинні бути обмеження для великих землевласників, які вже отримали багато землі. Все це повинно сприяти розвитку конкурентного сільського господарства, створенню продукції із доданою вартістю, яка переробляється в Україні, а не лише йде на експорт», - відзначив німецький політик.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики проведе 9 засідань з розгляду пропозицій, які надійшли під час підготовки законопроєкту про ринок землі.

ВРУ 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.