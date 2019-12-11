Польська компанія офіційно вимагає від РФ компенсації за "брудну" нафту

Польська нафтова компанія PKN Orlen офіційно звернулася до російського експортера нафти – компанії "Транснефть" із вимогою відшкодувати збитків за транспортування нафтопроводом "Дружба" "брудної" нафти.

Про написав у Twitter голова правління PKN Orlen Даніель Обайтек.

"Згідно з попередніми планами, ми звернулися до російських постачальників про відшкодування коштів за забруднену нафту. Це включає кошти, пов’язані з переробкою цієї сировини, захист інфраструктури і додаткові обсяги закупівлі нафти", - написав Обайтек.

Він додав, що польська сторона налаштована рішуче, щоб повернути кошти, які були втрачено через потраплання у польську нафтопровідну систему "брудної" нафти з РФ.

Раніше PKN Orlen інформувала, що вимагатиме відшкодування за невиконання російською стороною умов контракту. (У жовтні польська сторона вже отримала частину відшкодування з боку російського постачальника). Друга вимога стосується відшкодування втрат за пошкодження інфраструктури через постачання "брудної" нафти, змішування нафти, закупівлі нафти з інших джерел, а також використання стратегічних запасів країни.

Як повідомлялося, у червні Польща не виключила, що позиватиметься до Росії у міжнародному арбітражному суді, якщо Москва відмовлятиметься компенсувати Варшаві втрати за поставки "брудної" нафти.

19 квітня концерн "Белнафтохім" заявив про 10-25-разове перевищення допустимих показників частки органічних хлоридів у нафті, що надходить нафтопроводом "Дружба". Російська "Транснефть" визнала відхилення якості, а міненерго РФ заявило, що проблеми мають "технічний характер". 22 квітня неякісна сировина досягла європейських і українських НПЗ.

Польський оператор експлуатації нафтопроводу "Дружба" (PERN Przyjazn) 24 квітня призупинив транспортування "брудної" російської нафти до Польщі. Польська сторона відновила поставки російської нафти 9 червня.