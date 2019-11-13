Росія вже компенсувала Україні €4,2 мільйона за "брудну" нафту

АТ "Укртранснафта" отримало 4,168 млн євро компенсації від ПАТ "Транснефть" за потрапляння забрудненої нафти у трубопровід.

Про це повідомляє пресслужба української компанії у Facebook.

"З травня по листопад 2019 року АТ "Укртранснафта" отримало 4,168 млн євро від ПАТ "Транснефть" за резервування потужностей української нафтотранспорної системи через потрапляння до неї нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук. Наразі "Транснефть" продовжує резервувати потужності "Укртранснафти", тому сума платежів не остаточна", - йдеться у повідомленні.

Розмір платежів визначається в рамках чинних договірних відносин і залежить від залишку обсягів неякісної російської нафти в українських нафтопроводах станом на перше число кожного місяця.

У компанії нагадали, що через потрапляння хлороганічних сполук до нафтопроводу "Дружба" російську нафту відмовилися приймати у Словаччині та Угорщині, до яких транспортує нафту "Укртранснафта". Через це українська компанія вимушено призупинила транзит із 25 квітня до 11 травня 2019 року, а також із 17 до 21 травня 2019 року.

"Укртранснафта" щодня перевіряє якість нафти, що надходить з Росії, разом з міжнародною компанією SGS і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої нафти до української ділянки нафтопроводу "Дружба", запевнили в компанії.