Посол України: Естонський бізнес охоче інвестує в нашу промисловість

Найбільший обсяг інвестицій з Естонії надходить в українську промисловість, торгівлю та операції з нерухомим майном.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонії Мар'яна Беца розповіла Укрінформу.

Вона повідомила, що найбільше естонських інвестицій залучається в українську промисловість – 69,5% від загального обсягу, оптову та роздрібну торгівлю – 12,8%, операції з нерухомим майном – 7,7%.

Водночас, за її словами, українські інвестори найохочіше вкладаються у сільське, лісове та рибне господарство Естонії.

У відповідь на запитання, які напрямки у відносинах двох країн є пріоритетними, Беца зазначила: "Насамперед це політичний напрям, політичний діалог між Україною та Естонією”.

“Сьогодні в Києві з робочим візитом перебуває міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Два візити президента Естонії були в Україну в цьому році. Планується також, що наш Президент Володимир Зеленський цього року відвідає Естонію. Планується низка візитів організацій - і урядових, і неурядових - до Естонії з метою перейняття досвіду у сфері діджиталізації, електронного урядування, електронного резидентства. І в цілому можу сказати, що на цьому напрямку надзвичайно активна співпраця, надзвичайно багато делегацій. Іце дуже тішить, тому що Естонія завжди підтримує Україну в усіх міжнародних організаціях, засуджує незаконну окупацію та анексію Криму, агресивні дії на Донбасі - і, як і інші країни Балтії, є адвокатом України на всіх міжнародних майданчиках. Ми дуже вдячні Естонії за створення групи "Балтик плюс" в рамках ПАРЄ для того, щоб відстояти принципи організації та протистояти російській агресії", - розповіла Беца.

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За її словами, другим пріоритетним напрямком є економічний.

"Ми маємо якомога більше розвивати економічну співпрацю, залучати якомога більше інвестицій в Україну. Я вважаю великим досягненням те, що ми відкрили нещодавно Торгово-промислову палату в Естонії, яка сприяє в налагодженні контактів між українськими та естонськими компаніями, в налагодженні бізнесу в Естонії та Україні. Перш за все, це платформа для обміну інформацією щодо зміни законодавства, щодо пошуку партнерів у тій чи іншій сфері. Вона тільки почала функціонувати під егідою юридичної компанії "Ільяшев і партнери" за сприяння посольства України в Естонії”, - додала посол.

Вона також повідомила, що нещодавно відкрилося відділення відомої української ІТ-компанії ЕLEKS.

“Тобто напрямків багато. Це - і сільське господарство, ІТ, медицина. Та, звичайно, нам потрібно якомога більше інвестицій залучати в українську економіку", - резюмувала посол України в Естонії.

Фото: mfa.gov.ua