Заробітчани в Естонії поділяються на дві категорії - посол України

В Естонії працює багато кваліфікованих кадрів з України, насамперед ІТ-фахівці, працівники медичних та будівельних спеціальностей, окрім того, приїжджають до країни й сезонні робітники.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонії Мар'яна Беца сказала в коментарі кореспонденту Укрінформу.

"В Естонії завжди було багато українців, історично, ще з радянських часів. Тут активна діаспора, яка дуже допомагає посольству просувати імідж України. А заробітчани діляться на дві категорії. Це кваліфіковані працівники, яких запрошують до естонських фірм: перш за все, ІТ-фахівці, працівники медичних спеціальностей, будівельний бізнес. І є некваліфіковані працівники, які приїжджають здебільшого з Донбасу, і на сезонні роботи. Їх побільшало останнім часом", - сказала Беца.

За її словами, офіційної статистики щодо загальної кількості українських заробітчан в Естонії немає.

Водночас Беца зазначила, що на консульському обліку в Посольстві України стоять 5 тисяч осіб, а загалом, за різними джерелами, на території Естонії перебуває близько 30 тис. українців.

"Звичайно, не всі вони є заробітчанами: хтось студент, хтось - викладач, хтось одружений і живе тут з сім'єю", - підсумувала посол України.