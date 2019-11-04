Санкції ЄС проти Росії будуть збережені - посол України в Естонії

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонії Мар'яна Беца переконана, що Європа збереже санкції, запровадженні проти РФ через анексію Криму та військову агресію на Донбасі.

Про це Мар'яна Беца повідомила українським журналістам у Таллінні, передає кореспондент Укрінформу.

"Я впевнена, що санкції будуть збережені. Тому що в Європі розуміють ризики їх зменшення або зняття", - наголосила посол.

За її словами, усі розуміють - Росія є агресором, і поведінка її абсолютно не змінилася. "Немає виконання з боку Росії "Мінських домовленостей", ніякої поваги до міжнародного права", - констатувала дипломат.

Водночас вона назвала "сумним випадком" повернення права голосу російській делегації в ПАРЄ.

"Це справді сумний випадок. Це доводить, що організація Ради Європи, яка мала би стояти на захисті цінностей, захисті прав людини, на жаль, піддалася тиску, шантажу з боку Росії - і повернула право голосу російській делегації в ПАРЄ", - зазначила Беца.

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На її думку, міжнародні санкції є найдієвішим аргументом проти Росії.

"Адже якщо брати інші алгоритми, то досить важко, коли Росія має право вето в Раді Безпеки ООН, коли в ОБСЄ діє правило консенсусу, яке теж не можна зняти, - важко залучити якісь інші механізми в рамках міжнародних організацій", - підкреслила посол України в Естонії.