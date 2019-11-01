Фінляндія обіцяє підтримувати у Раді Європи санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто запевнив українського колегу Вадима Пристайка у підтримці санкцій проти Росії.

Про це йшлося під час зустрічі міністрів у Києві, повідомляє пресслужба МЗС України.

“Глава фінляндського МЗС наголосив на налаштованості Фінляндії як головуючої в Раді ЄС країни відстоювати необхідність продовження санкцій проти Росії та запевнив у підтримці Фінляндією територіальної цілісності і суверенітету України, невизнання спроби анексії Криму”, - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою Пристайко висловив переконання, що поїздка Пекки Хаавісто до зони проведення ООС дозволить збагнути масштаби втрат України та страждань цивільного населення від тривалої російської агресії.

Крім того, обговорюючи актуальні питання двостороннього співробітництва, Пристайко підкреслив зацікавленість України у залученні передових технологій в енергоефективності, утилізації відходів та управління лісовими ресурсами.

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Український міністр подякував за впровадження Фінляндією енергоефективних технологій у школі в Херсонській області і запропонував розглянути можливість реалізації подібного інфраструктурного проєкту на сході України в рамках відбудови Донбасу.

Фінляндія з 1 липня до 31 грудня 2019 року головує в Раді ЄС.

Як повідомлялося, глава фінляндського МЗС 1 листопада прибув до Києва, звідки вирушить на схід України і відвідає лінію розмежування.

Фото: twitter.com/VPrystaiko