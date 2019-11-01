Глава МЗС Фінляндії прибув до Києва і збирається на Донбас

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто прибув до Києва, звідки вирушить на схід України і відвідає лінію розмежування.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Радий вітати мого фінського колегу Гаавісто у Києві на його шляху на схід України", - зазначив Пристайко.

Was glad to welcome my Finnish colleague @Haavisto in Kyiv on his way to Eastern Ukraine. Together we paid respect to those fallen for 🇺🇦 independence. Used opportunity to thank #Finland for continuous support since 2014 including additional 600.000 EUR for mine clearance. pic.twitter.com/d0ngnaFXlq — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 1 листопада 2019 р.

Він повідомив, що очільники зовнішньополітичних відомств України і Фінляндії разом вшанували пам'ять загиблих за свободу України.

Читайте також: Литовські дипломати побували на передовій

Пристайко також принагідно подякував Фінляндії за незмінну підтримку України з 2014 року, а також додатковий пакет допомоги на суму 600 тис євро на розмінування Донбасу.