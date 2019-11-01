Глава МЗС Фінляндії прибув до Києва і збирається на Донбас

Глава МЗС Фінляндії прибув до Києва і збирається на Донбас

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Укрінформ
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто прибув до Києва, звідки вирушить на схід України і відвідає лінію розмежування.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС України Вадим Пристайко.

"Радий вітати мого фінського колегу Гаавісто у Києві на його шляху на схід України", - зазначив Пристайко.

Він повідомив, що очільники зовнішньополітичних відомств України і Фінляндії разом вшанували пам'ять загиблих за свободу України.

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Пристайко також принагідно подякував Фінляндії за незмінну підтримку України з 2014 року, а також додатковий пакет допомоги на суму 600 тис євро на розмінування Донбасу.

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