Литовські дипломати побували на передовій

У Маріуполі група дипломатів на чолі з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом провела зустріч з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком та представниками військового командування.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Українські військові поінформували гостей про поточну безпекову ситуацію на Приазов’ї, обстріли цивільних об’єктів вздовж лінії розмежування та кроки, які вживаються усіма силовими структурами для стабілізації і покращення гуманітарної складової в районі проведення операції”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Пристайко, литовські колеги мають можливість побачити на власні очі яка ситуація на лінії розмежування.

“Ми в цьому місці були з литовським колегою три роки тому. (Тепер — ред.) повернулись на те ж саме місце. На жаль, воно ще більше зруйноване, ніж ми його пам'ятаємо в часи, коли були бойові дії. І ми сподіваємось, щоб наші друзі і колеги побачили як це є насправді — що ми (Україна — ред.) намагаємось зробити, і що ми маємо, що несе нам війна”, - заявив Пристайко.

Лінкявічус нагадав, що вже неодноразово відвідував Україну і зону бойових дій, та пообіцяв доносити цю інформацію до своїх колег.

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“Я намагаюсь не лише в Києві побувати, а особливо в гарячих точках, щоб відчути ще раз як це відбувається. Повірте, в наших дискусіях в різних організаціях, де ми є членами, ми ці факти використовуємо дуже інтенсивно”, - запевнив Лінкявічус.

В пресслужбі також повідомили, що сторони обговорили особливості дій російських окупаційних військ та їх вплив на життя цивільного населення Донбасу. В рамках візиту литовські дипломати відвідали військовослужбовців однієї з частин, які тримають оборону на Приазов’ї та, на власні очі оцінили нанесену окупантами шкоду, оглянувши руйнування в селищі Широкине.