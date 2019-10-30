Зеленський розповів Лінкявічусу про розведення військ на Донбасі

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, який у вівторок зустрівся в Маріуполі з Президентом України, заявив, що обговорив із Володимиром Зеленським його візит до Вільнюса.

Про це повідомляє портал Delfi.

Зокрема, за словами глави МЗС Литви, він обговорив із Володимиром Зеленським «двостороннє економічне співробітництво, майбутній візит українського Президента до Вільнюса (26-27 листопада - ред.) і заплановану на наступний рік у Литві конференцію щодо реформ в Україні (липень, Вільнюс - ред.)».

Зазначається, що зустріч Лінкявічюса із Зеленським відбулася у вівторок, коли вже стало відомо, що українська армія розпочала розведення військ у районі Золотого.

«Багато емоцій, оскільки відведення сил викликає і протести. Президент Зеленський щиро сподівається реалізувати миротворчий план, оскільки щодня тривають дії, продовжують гинути люди. Планується шукати етапи виходу з цієї ситуації. Президент сказав, що занепокоєний тим, щоб усе відбувалося злагоджено, щоб люди правильно зрозуміли. Він сподівається, що це стане подальшим етапом пошуку угоди», - пояснив Лінкявічюс.

Як повідомлялося, глава МЗС Литви прибув до Маріуполя для участі в міжнародному інвестиційному форумі.