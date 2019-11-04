У Канаді запевнили Україну, що не скасують санкції проти РФ

Канада не має наміру в осяжній перспективі скасовувати санкції, накладені на Росію за агресію проти України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар по завершенню візиту до Канади.

“Ми говорили про це в МЗС, і було чітко заявлено, що санкції є єдиним невійськовим та одним із найбільш дієвих механізмів тиску на Росію, тому ця політика буде обов’язково продовжена, а, може навіть і розширена”, - сказав Боднар.

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Він зауважив, що “є питання, пов’язані із депутатами Держдуми, обраними від Криму, є люди, які порушували режим подорожей до окупованих територій, є особи, не покарані за напад на українські кораблі у Керченській протоці”.

“Тож говорити про розширення санкцій ми можемо, а от про звуження – ні”, - наголосив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, під час візиту до Канади Василь Боднар зустрівся із заступниками міністрів закордонних справ та оборони, а також радником прем’єр-міністра із зовнішньої політики.