Зеленського наприкінці листопада чекають з візитом в Естонії

Президент України Володимир Зеленський наприкінці листопада зустрінеться в Таллінні з Президентом Естонії Керсті Кальюлайд.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу на спільному брифінгу з очільником МЗС України Вадимом Пристайком у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Від імені естонського уряду хочу заявити, що відносини між Україною і Естонію є безхмарними, але у багатьох сферах ми можемо поліпшити нашу співпрацю. Це буде обговорюватися під час зустрічі президентів наших країн наприкінці листопада», - сказав Рейнсалу.

Він додав, що Естонія є відданим другом України і підтримує її вступ до ЄС і НАТО в результаті глибоких широкомасштабних реформ.

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«Естонія ніколи не визнає незаконної анексії Криму і того, що відбувається на сході України. Ми також не приймаємо жодних винятків у підході до питання суверенітету і територіальної цілісності України... Все має бути чітко: Росія є агресором, а Україна – жертвою агресії», - наголосив глава МЗС Естонії.