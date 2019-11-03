Глава МЗС Естонії їде в Україну

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу 4 листопада відвідає Україну з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

"У МЗС України відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та Естонії Вадима Пристайка та Урмаса Рейнсалу. Передбачається обговорення актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема залучення естонського досвіду у сфері електронного урядування та взаємодії в контексті протидії безпековим викликам, підтримки Таллінном зовнішньополітичних пріоритетів України, а також співпраці в рамках міжнародних організацій", - йдеться у повідомленні.

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Після завершення переговорів, орієнтовно о 12 год, очільники МЗС України та Естонії проведуть спільну пресконференцію.

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