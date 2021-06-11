МІОК запросив до ХV Міжнародної школи україністики

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» проведе у режимі онлайн ХV Міжнародну школу україністики «Крок до України».

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

Дати проведення: 19 липня – 1 серпня 2021 року.

«Ти – іноземець, українець, який живе за межами України, слухач українознавчих студій за кордоном, майбутній студент вишу в Україні чи просто закоханий в українську мову? Ти мрієш розмовляти українською? Тобі цікава модерна і традиційна Україна? Тоді тобі на Міжнародну школу україністики «Крок до України» в режимі онлайн», – йдеться в повідомленні.

У школі ХV Міжнародної школи україністики:

забудеш про мовний бар’єр та малий словниковий запас слів;

зануришся в мовне середовище;

щоденно практикуватимеш мову;

дискутуватимеш з відомими українцями;

здобудеш досвід публічних виступів українською.

«На школі ти не лише заговориш українською, а й познайомишся з історією, культурою, традиціями давньої, а також реаліями сучасної України. Відвідаєш віртуальні екскурсії у прямому ефірі у студіях, лабораторіях та майстернях митців, переглядатимеш українські новинки у сфері мистецтва та поспілкуєшся з відомими особистостями України (політиками, лікарями, дизайнерами, співаками, режисерами, художниками тощо)», – зазначили у МІОК.

У програмі школи:

два тижні інтенсиву з української мови як іноземної (А1 – С2);

щоденні заняття у малих групах до 4 осіб (90 хв.);

щоденна розмовна практика (60 хв.);

дискусійні клуби вихідного дня з відомими українцями (90 хв.);

дві опції графіку занять (київський час): 10:00 та 15:00;

додаткова пропозиція – індивідуальні заняття.

Зголоситися до участі можуть усі охочі віком 16+. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму до 14 червня 2021 року на: forms.gle/UKry2M9wPtywFMsg7.

Контактна адреса: steptoukraine@gmail.com