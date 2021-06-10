В Іллінойсі на лікування українських воїнів зібрали $45 000

У місті Палатайн (штат Іллінойс, США) відбулися два благодійні концерти Revived Soldiers Ukraine із заслуженою артисткою України та переможницею шоу «Голос країни» Оксаною Мухою та скрипалем-віртуозом Олександром Божиком, під час яких на допомогу українським пораненим воїнам зібрали $45 000.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Генеральне консульство України в Чикаго.

«Завдяки злагодженій та невтомній роботі волонтерів, спонсорів і усіх небайдужих, ці концерти стали справжньою окрасою початку літнього сезону та дозволили вперше за довгий час зібрати нашу велику українську громаду. Сподіваємось, що невтомна робота з надання допомоги нашим героям буде продовжена, а усі ми будемо активно залучатися до неї», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні в Чикаго відбулася акція на підтримку України, в якій взяли участь представники Українського конгресового комітету Америки в Іллінойсі, Української громадської організації «Помаранчева хвиля», Асоціації «Самопоміч» та Організації оборони чотирьох свобод України.

Фото: Генеральне консульство України в Чикаго