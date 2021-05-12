У Чикаго діаспора провела акцію на підтримку України

У Чикаго відбулася акція на підтримку України, в якій взяли участь представники Українського конгресового комітету Америки в Іллінойсі, Української громадської організації «Помаранчева хвиля», Асоціації «Самопоміч» та Організації оборони чотирьох свобод України.

Як передає Укрінформ, про це УККА в Іллінойсі повідомив у Фейсбуці.

«Українська громада закликає США, Європу та всі інші демократичні країни рішуче виступити проти російської агресії на Донбасі та в Криму та змусити Росію відвести свої війська від українських кордонів та з території Криму», – йдеться в повідомленні.

Зауважується, що територіальна цілісність України має стати одним з пріоритетів міжнародної політики, а дії Росії – отримати гідну міжнародну відсіч. Росія має негайно припинити агресію в Україні та біля її кордонів.

«У наслідок війни, яку розпочала Росія в Україні, загинуло близько 14 тисяч українців. Диктатура Путіна, його злочинна діяльність проти власного народу та народу України, створює загрозу для всього західного світу і має бути зупинена якнайшвидше!», – наголосили учасники акції.

Вони закликали президента США Джо Байдена не поступатися вимогам Путіна, а також створити нову платформу для переговорів, яка включатиме США й Україну.

Нагадаємо, у США Громадська організація «Коаліція проти фінансування неофашизму Путіна» передала через посольство ФРН у США лист-звернення до Ангели Меркель із закликом зупинити будівництво газопроводу Nord Stream 2.