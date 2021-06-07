Волонтерська спілка українців в Данії здобула нагороду в конкурсі «Благодійна Україна»

Волонтерська організація українців в Данії Bevar Ukraine («Збережи Україну») отримала перше місце в спеціальній номінації «Допомога з-за кордону» конкурсу «Благодійна Україна».

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Данії.

Відзнакою переможця конкурсу «Благодійна Україна» є унікальна бурштинова статуетка «Ангел добра».

«Цьогорічних лауреатів конкурсу було визначено ще наприкінці квітня, проте тоді через локдаун у Києві не вдалося провести церемонію нагородження. І ось нарешті ця церемонія переможців відбулася 3 червня 2021 у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва. Щиро вітаємо керівництво спілки Bevar Ukraine з перемогою в конкурсі!», – йдеться в повідомленні.

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Організація Bevar Ukraine була заснована у 2014 році. Відтоді вона передала у різні куточки України 46 вантажівок і два літаки медичної та гуманітарної допомоги. 184 медичних та освітніх заклади України отримали допомогу від Bevar Ukraine на загальну суму 11 201 277 данських крон (­1,8 млн дол. США).

Конкурс «Благодійна Україна» проводиться з 2012 року Асоціацією благодійників України. Його метою є визнання українського волонтерства як унікального явища сьогодення, сприяння розвитку благодійництва, як національної традиції, публічне стимулювання кращих благодійників та волонтерів, їхніх організацій та практик, всебічна підтримка волонтерського руху України.

Цього року українських благодійників відзначали в 19 колективних номінаціях. Також засновано 3 індивідуальні номінації та 3 спеціальні номінації. На конкурс було подано 1163 заявок, переможців визначала Національна експертна рада з експертними групами. А у номінації «Народний благодійник» переможця було визначено методом онлайн-голосування.

Нагадаємо, українська діаспора в Данії передала 10 тонн медичного обладнання для лікарень в Тернополі.

Фото: посольство України в Данії