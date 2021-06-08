Українська громада Польщі закликала Дуду сприяти зближенню України до НАТО

Об’єднання українців у Польщі (ОУП) закликало президента РП Анджея Дуду активно продовжувати зусилля Варшави щодо зближення України до НАТО.

Про це йдеться в заяві голови ОУП Мирослава Скірки на адресу президента Дуди, передає кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, під час саміту НАТО у Бухаресті у 2008 році активним прихильником надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО був президент Лех Качинський. Він тоді застерігав від загрози з боку Росії для Грузії, України, країн Балтії, Польщі.

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“Сьогодні ми закликаємо Польщу продовжувати цю політику, спрямовуючи зусилля на підтвердження принципу відкритих дверей Альянсу та надання Україні ПДЧ і здійснювати активні дипломатичні зусилля з метою переконання інших членів НАТО прийняти це рішення”,- йдеться у зверненні ОУП.

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У документі звертається увага, що в червні цього року відбудеться саміт НАТО, метою якого буде зміцнення Альянсу і краща підготовка до протидії нинішнім і майбутнім викликам.

“Одним з таких викликів, звичайно, є агресивна політика Російської Федерації”, - наголошують в ОУП.

Українці Польщі підкреслюють, що Росія вже багато років веде агресивні дії проти України, Грузії, Молдови, демонстративно порушує міжнародне право, а також загрожує міжнародному ладу в Європі завдяки своїм дезінформаційним і дестабілізаційним діям в багатьох країнах ЄС та НАТО.

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Як наголошується у документі, відповіддю на це має бути зміцнення присутності НАТО у Східній Європі, зокрема в регіоні Чорного моря відповідно до декларації “Бухарестської дев’ятки” у травні цього року.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головною темою якого є зміцнення трансатлантичних зв’язків та розгляд концепції розвитку Альянсу «НАТО-2030». За заявами офіційних осіб, Україна пов’язувала із цим самітом НАТО сподівання на отримання Плану дій щодо членства, на виконання зобов’язань Бухарестського саміту НАТО 2008 року.