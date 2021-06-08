Українці Угорщини закликали Орбана підтримати Україну перед самітом НАТО

Українська громада в Угорщині звернулася до прем'єр-міністра країни Віктора Орбана з проханням підтримати Україну перед самітом НАТО.

Про це йдеться у листі-зверненні за підписом керівників українських громадських організацій в Угорщині, який є у розпорядженні Укрінформу.

Як повідомляється, лист-звернення до Віктора Орбана підписали голова Товариства української культури Угорщини Ярослава Хортяні, голова Української асоціації "Єдність" Вікторія Петровська та член правління Українського культурного об’єднання області Чонград Вікторія Штефуца.

“Ми, представники громадських організацій українців Угорщини, зустрілися з українськими військовими зі зведеного підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, які поверталися додому після участі у багатонаціональних навчаннях “Сейбер Гардіан –2021” в Угорщині. Ми хотіли б висловити свою подяку Уряду Угорщини за залучення України до багатонаціональних навчань за участю підрозділів країн-членів НАТО. Незабаром, 14 червня, відбудеться саміт НАТО, тому дуже важлива Ваша підтримка надання Україні Плану дій щодо надання повноправного членства”, – йдеться у листі.

Українці Угорщини наголошують, що підтримка України, надання їй Плану дій щодо членства в НАТО уже зараз і реалізація обіцянки Бухарестського саміту про членство вже в недалекому майбутньому стали б найкращою відповіддю з боку Альянсу на російську агресію проти України та проти всієї демократичної спільноти.

“Беручи до уваги вищенаведене, було б дуже важливо, щоб Президент України Володимир Зеленський особисто чи в онлайн режимі з перших вуст проінформував лідерів країн-членів Альянсу про ситуацію в Україні. Членство НАТО - це не лише безпека Української Держави, але і всього демократичного світу”, – йдеться у зверненні.

Як наголосив директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії Дмитро Тужанський, дуже важливим є те, що українська громада в Угорщині через такі заяви грає ту роль, на яку сподіваються в Україні – роль моста порозуміння та ще одного голосу України в Європі.

“Як не парадоксально, зараз фактично на рівному місці створилася дуже сприятлива ситуація для перезапуску українсько-угорських відносин: керівник адміністрації Віктора Орбана Гергей Гуйяш заявив, що Угорщина готова підтримати європейську та євроатлантичну інтеграцію України, українські військові взяли участь у військових навчаннях під егідою НАТО в Угорщині, Київ дозволив провести ротацію угорських консулів, що затягнулося на пів року. Тому таке звернення української громади в Угорщині є дуже вчасним”, – наголошує Тужанський.

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Звісно, акцентує аналітик, не варто переоцінювати його вагу, але це додатковий важливий внесок у конструктивний діалог між країнами-сусідами.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головною темою якого є зміцнення трансатлантичних зв’язків та розгляд концепції розвитку Альянсу «НАТО-2030». За заявами офіційних осіб, Україна пов’язувала із цим самітом НАТО сподівання на отримання Плану дій щодо членства, на виконання зобов’язань Бухарестського саміту НАТО 2008 року.