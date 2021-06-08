Діаспора закликала уряд Північної Македонії посприяти вступу України в НАТО

Українці Північної Македонії звернулися до прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Республіки з проханням сприяти вступу України в НАТО.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення у Фейсбуці оприлюднив голова української діаспори імені Лесі Українки у Північній Македонії Олександр Урбанович.

«У зв’язку з самітом НАТО 14 червня 2021 року Громада українців в Республіці Північна Македонія імені Лесі Українки звертається з проханням підтримати рішення Альянсу про політику «відкритих дверей» для України та Грузії та прискорити надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО», – йдеться у зверненні.

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Наголошується, що чіткий сигнал про підтримку надання Україні ПДЧ у НАТО допоможе стримати подальшу ескалацію російської агресії. Цей крок також засвідчить підтримку незалежності України, її суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичного вибору, який закріплений у Конституції України та підтримується більшістю громадян України.

Також у звернення висловлена подяка від імені Громади українців в Республіці Північна Македонія імені Лесі Українки за підтримку Північною Македонією суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, українська громада в Угорщині звернулася до прем'єр-міністра країни Віктора Орбана з проханням підтримати Україну перед самітом НАТО.

Як повідомлялося, 14 червня в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, головною темою якого є зміцнення трансатлантичних зв’язків та розгляд концепції розвитку Альянсу «НАТО-2030». За заявами офіційних осіб, Україна пов’язувала із цим самітом НАТО сподівання на отримання Плану дій щодо членства, на виконання зобов’язань Бухарестського саміту НАТО 2008 року.

Фото: Громада українців в Республіці Північна Македонія імені Лесі Українки / Фейсбук