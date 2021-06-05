Очільники СКУ та Меджлісу обговорили питання деокупації Криму

Провід Світового конґресу українців (СКУ) провів зустріч з Головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим, у якій також взяли участь члени Меджлісу Ільмі Умеров, Різа Шевкієв, Абмеджіт Сулейманов та Ескендер Барієв.

Як передає Укрінформ, про це повідомив сайт СКУ.

СКУ представили Президент Павло Ґрод, голова Ради міжнародної політики Роман Ващук, голова Комісії з прав людини Борис Вжесневський, регіональний віцепрезидент СКУ у Західній та Південній Європі Павло Садоха, виконавчий віцепрезидент УККА та директор Української національної інформаційної служби Михайло Савків і представники офісів СКУ у Торонто, Києві та Брюсселі.

Зауважується, що особлива увага під час зустрічі була зосереджена на стратегічних питаннях співпраці СКУ та Меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема, обговорили підготовку до саміту Кримської платформи та реалізацію спільних ініціатив на всіх трьох її рівнях – міжурядовому, міжпарламентському та експертному.

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Учасники підкреслили незмінність пріоритетів співпраці – деокупація Криму, протидія російській агресії та дезінформації, захист прав людини в тимчасово окупованому Криму, співробітництво на міжнародній арені задля збереження і посилення санкцій щодо Росії та осіб, відповідальних за кричущі порушення прав людини, а також важливість посилення співпраці на рівні діаспорних громад.

“Щодня СКУ та Меджліс пліч-о-пліч працюють задля зміцнення міжнародної коаліції на підтримку деокупації Криму та Донбасу. Разом з усім світом наголошуємо “Крим – це Україна”, – зазначив Президент СКУ Павло Ґрод.

“Сьогодні важливо говорити не про минуле, а про майбутнє: що буде після деокупації Криму? Яким він буде і як вирішувати його проблеми? Корінний народ півострова – кримські татари – є ключовим фактором у процесі деокупації, і ми раді співпрацювати з СКУ задля реалізації цієї спільної мети”, – наголосив Голова Меджлісу Рефат Чубаров.

Нагадаємо, у травні Світовий конґрес українців закликав уряди країн світу і міжнародні організації визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом і прискорити деокупацію Криму.