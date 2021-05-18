СКУ закликав визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав уряди країн світу і міжнародні організації визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом і прискорити деокупацію Криму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті СКУ.

Зауважується, що СКУ разом з багатомільйонною українською діаспорою приєднується до кримських татар у всьому світі у відзначенні річниці депортації кримськотатарського народу з Криму та у вшануванні численних жертв цього геноциду, який вчинив комуністичний тоталітарний режим Радянського Союзу.

«Світовий конґрес українців закликає уряди країн світу і міжнародні організації визнати депортацію кримськотатарського народу геноцидом. Ми також закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, включно й шляхом розширення санкцій та підтримки ініціатив Кримської платформи, для прискорення деокупації Криму та звільнення політичних в’язнів», – ідеться в заяві СКУ.

У Конґресі нагадали, що депортація кримських татар, проведена 77 років тому за наказом кривавого радянського диктатора Йосипа Сталіна, стала одним із найжахливіших злочинів радянського режиму. У ході цього умисного акту ненависті загинуло до 40% усього кримськотатарського народу, а решта – упосліджена радянською владою та названа нею «народом-зрадником» – була змушена жити у жахливих умовах заслання аж до кінця 1980-х рр. Повернення до Криму стало можливим тільки після розпаду Радянського Союзу та відновлення незалежності України.

У 2014 році у Крим здійснила вторгнення, а згодом незаконно окупувала півострів Російська Федерація. Разом з Росією повернулись терор, залякування та переслідування активістів кримськотатарської та української громад за політичними мотивами, а також за національною та релігійною ознаками. За сфальсифікованими звинуваченнями було заборонено діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та закрито центри культурного і релігійного життя та незалежні засоби масової інформації. Станом на сьогодні, понад 100 українських політв’язнів незаконно утримуються на території Криму та в інших регіонах Росії.

«Як у 1944 р., так і тепер Москва грубо порушує норми міжнародного правопорядку і людські права задля втілення в життя своїх імперських геополітичних планів, які сьогодні є серйозною загрозою для миру і безпеки в усьому світі», – додали в СКУ.

Як повідомлялося, члени Комітету СКУ з прав людини зустрілися з проводом Меджлісу кримськотатарського народу – головою Меджлісу Рефатом Чубаровим та членами Меджлісу паном Різою Шевкієвим і пані Гаяною Юксель.