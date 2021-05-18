Представники СКУ зустрілися з проводом Меджлісу кримськотатарського народу

Члени Комітету Світового конґресу українців (СКУ) з прав людини зустрілися з проводом Меджлісу кримськотатарського народу – головою Меджлісу Рефатом Чубаровим та членами Меджлісу паном Різою Шевкієвим та пані Гаяною Юксель.

Як передає Укрінформ, про це повідомив СКУ.

Також участь у зустрічі також взяв національний лідер кримських татар пан Мустафа Джемілєв. З боку Світового конґресу українців на зустрічі були присутні очільник Комітету з прав людини пан Борис Вжесневський і члени Комітету – голова Представництва СКУ в Україні пан Сергій Касянчук та політичний радник СКУ пан Тиміш Мартиненко.

«Учасники зустрічі обговорили активізацію співпраці між СКУ та Меджлісом і координацію зусиль із захисту прав людини у Криму – як окремих переслідуваних окупаційною російською адміністрацією осіб, політв’язнів, так і цілого кримськотатарського народу, щодо якого російська влада проводить злочинну політику витіснення з півострова», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ще однією темою обговорення стала співпраця СКУ та Меджлісу у рамках підтримки ініціативи України зі створення Кримської платформи – міжнародного перемовного формату для деокупації півострова політичними та дипломатичними засобами.

«Дії російських окупантів у Криму на сьогодні є прикладом найгіршого, найбрутальнішого порушення прав людини на європейському континенті. Передусім це стосується представників кримськотатарської та української громад, які переслідуються за національною та релігійною ознаками, а також за свої переконання. Лише об’єднавши наші зусилля та згуртувавши світове співтовариство зможемо покласти край цьому беззаконню», – наголосили в СКУ.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців та Союз українців у Великій Британії звернулися з офіційним листом до прем’єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона напередодні запланованого саміту країн G7 з проханням надати Україні представництво на запланованому саміті.