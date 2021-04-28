Джапарова обговорила з керівництвом СКУ просування цілей Кримської платформи

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила з проводом Світового конгресу українців план адвокації Кримської платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Під час онлайн-зустрічі з проводом Світового конгресу українців Джапарова поінформувала про ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо створення нового міжнародного координаційно-консультативного формату – Кримської платформи, яка покликана об’єднати зусилля України та її міжнародних партнерів з метою деокупації Криму”, – ідеться у повідомленні.

Перша заступниця міністра наголосила, що з метою демонстрації глобальної підтримки цієї ініціативи надзвичайно важливо залучити до участі в установчому саміті Кримської платформи максимальну кількість держав та інших стейкхолдерів з різних регіонів світу та невпинно інформувати світову спільноту про цілі та завдання Кримської платформи.

У цьому зв’язку Джапарова висловила переконання, що значну роль у процесі адвокації Кримської платформи та розбудові міжнародної коаліції на її підтримку відіграватимуть громадські організації та провід української діаспори.

«Ми будемо надзвичайно вдячні за підтримку наших зусиль з боку Світового конгресу українців», – наголосила вона.

Перша заступниця міністра окремо подякувала Світовому конгресу українців за багаторічну підтримку України.

Як повідомляв Укрінформ, саміт “Кримської платформи” заплановано на 23 серпня цього року. На ньому, серед іншого, планується ухвалити хартію, яка зафіксує невизнання тимчасової окупації Криму.

Фото: МЗС