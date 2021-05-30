У Північній Македонії вшанували пам'ять українського священника

Посол України в Північній Македонії Наталія Задорожнюк і працівники посольства 29 травня вшанували пам'ять українського священника Олексія Моргуля (1887-1979), який все своє життя присвятив служінню Богові та людям на македонській землі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

«Олексій Моргуль народився в Україні, в Полтаві. Після Жовтневої революції покинув Батьківщину й оселився на македонській землі. О.Моргуль і його дружина Текла мали виняткову повагу серед місцевого населення», – розповіли в посольстві.

Тож за доброю традицією щороку у День Святої мучениці Фотини колектив Посольства, Повардарська єпархія та релігійна спільнота с. Пірава проводять урочисті заходи в пам'ять Олексія Моргуля.

«З вшанування пам'яті українського священника було проведено панахиду в церкві Святого Георгія (Пірава, Воландово), де все своє життя служив Олексій Моргуль. Пані посол Наталія Задорожнюк поклала квіти до могил Олексія Моргуля та його дружини Текли на місцевому цвинтарі та провела дружню зустріч з мешканцями Пірави та служителями церкви», – йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що у 2019 році за сприяння посольства, Повардарської єпархії, церкви у Піраві й особисто отця Драгі в церковному дворі було встановлено меморіальну дошку, присвячену українському священнику Олексію Моргулю.

Посольство висловило валику подяку Повардарській єпархії МПЦ-ОП та отцю Драгі.

Нагадаємо, у Північній Македонії представники української громади та посольства України в День пам’яті та примирення поклали квіти до пам’ятника Визволителям міста Скоп’є.

Фото: посольство України в Північній Македонії