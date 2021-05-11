У Сербії українська громада поклала квіти до пам’ятника Визволителям міста Скоп’є

У Північній Македонії представники української громади та посольства України в День пам’яті та примирення поклали квіти до пам’ятника Визволителям міста Скоп’є.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Північній Македонії.

«Українці знають ціну війні. Загальні втрати України у цій війні оцінюють у 8 – 10 мільйонів життів. Низький уклін тим, хто захищав Україну від фашистів. Дякуємо нашим воїнам, що захищають Україну сьогодні», – зауважила посол України Наталія Задорожнюк.

Нагадаємо, дипломати Посольства України в Чехії, представники української громади разом із представниками влади Чеської Республіки вшанували на Ольшанському цвинтарі у Празі пам’ять воїнів 1-го, 2-го та 4-го Українських фронтів Червоної армії.

Фото: посольство України в Північній Македонії