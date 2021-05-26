Консули відвідали Футбольний турнір українських аматорських команд Італії

Представники Генерального консульства України в Мілані відвідали гостинне місто Брешія для того, щоб повболівати на вже традиційному Футбольному турнірі українських аматорських команд Італії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні Генконсульства.

«Приємні враження про високий рівень гри та гостинність місцевої громади не полишають нас і сьогодні!», – наголосили в ГКУ.

Генконсульство щиро привітало переможців групи з об'єднаної команди Тренто і Больдзано та бажало їм успіхів під час фіналу турніру в місті Казерта.

Нагадаємо, у Польщі на базі тренувального центру футбольного клубу «Легія» в Ксьонженіцах поблизу Варшави з 21 по 23 травня тривав розіграш кубку Польщі з футболу серед українських діаспорних команд.