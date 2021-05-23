У Польщі триває футбольний турнір українських діаспорних команд
Участь у турнірі беруть 145 гравців, які представляють 12 українських команд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Як зазначила в коментарі агентству організатор турніру, відома активістка, голова фундації Польсько-український центр Вероніка Марчук, організація першого турніру українських команд в Польщі є непростою, але дуже важливою і значимою справою для українців.У Польщі триває футбольний турнір українських діаспорних команд / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ
“Цей турнір завдяки спорту поєднує багато міст, аматорів футболу та їх родини, адже ці команди - це невеличкі осередки нормального життя, які нагадують їм рідний дім”,- наголосила Марчук.
За її словами, важливо, щоб у житті емігранта були не лише дім і робота, але й улюблені заняття та хобі.
“Тоді з’являться відчуття цілісності, з’являється додатковий сенс життя, радість зі спортивного суперництва”,- зазначила активістка.
У минулу п’ятницю відбулося жеребкування турніру, в суботу та неділю – матчі. Переможець турніру визначиться в неділю.
Участь у турнірі беруть українські футбольні команди з міст Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін, Гданськ, Бидгощ, Катовіце.
Турнір відбувається під патронатом Посольства України в Польщі.
За окремими оцінками, у Польщі проживає і працює понад мільйон громадян України.