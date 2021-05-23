У Польщі на базі тренувального центру футбольного клубу “Легія” в Ксьонженіцах поблизу Варшави з 21 по 23 травня триває розіграш кубку Польщі з футболу серед українських діаспорних команд.

Участь у турнірі беруть 145 гравців, які представляють 12 українських команд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як зазначила в коментарі агентству організатор турніру, відома активістка, голова фундації Польсько-український центр Вероніка Марчук, організація першого турніру українських команд в Польщі є непростою, але дуже важливою і значимою справою для українців.

У Польщі триває футбольний турнір українських діаспорних команд / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

“Цей турнір завдяки спорту поєднує багато міст, аматорів футболу та їх родини, адже ці команди - це невеличкі осередки нормального життя, які нагадують їм рідний дім”,- наголосила Марчук.

За її словами, важливо, щоб у житті емігранта були не лише дім і робота, але й улюблені заняття та хобі.

“Тоді з’являться відчуття цілісності, з’являється додатковий сенс життя, радість зі спортивного суперництва”,- зазначила активістка.

У минулу п’ятницю відбулося жеребкування турніру, в суботу та неділю – матчі. Переможець турніру визначиться в неділю.

Участь у турнірі беруть українські футбольні команди з міст Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін, Гданськ, Бидгощ, Катовіце.

Турнір відбувається під патронатом Посольства України в Польщі.

За окремими оцінками, у Польщі проживає і працює понад мільйон громадян України.