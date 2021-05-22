В Аргентині через COVID-19 скасували всі футбольні чемпіонати

Федерація футболу Аргентини на дев’ять днів поставила на паузу усі ліги під її юрисдикцією через спалах COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що це рішення стосується як чоловічих, так і жіночих поєдинків, але не зачепить ігор Copa Libertadores (головного чемпіонату Латинської Америки), запланованих на наступний тиждень.

”У цей час, коли наша країна мусить докласти зусиль до контролю над пандемією, що впливає на нас усіх, Федерація та всі, дотичні до футболу, ще раз дотримаються вказівок влади та припинить усі матчі місцевих чемпіонатів протягом дев’яти днів”, - зауважили Федерації футболу Аргентини.

Сіньхуа нагадує, що за даними міністерства охорони здоров’я Аргентини, в країні було виявлено 3,4 млн випадки інфікування та 72 тис. смертей від недуги. Протягом минулого тижня у країні щодня виявляли понад 30 тис. нових випадків інфікування, що є найвищим показником з часу початку пандемії. У четвер президент країни запровадив повторні локдауни у регіонах із високим рівнем інфікування.