Аргентина переносить вибори парламенту через спалах COVID-19

Уряд Аргентини за погодженням з опозиційними партіями ухвалив відкласти парламентські вибори на п'ять тижнів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що через пандемію COVID-19 первинні вибори, які мали відбутися 8 серпня, будуть відтерміновані до 12 вересня, а проміжні, намічені на 24 жовтня, переносяться на 14 листопада.

"Ми змогли домовитись з різними фракціями про перенесення виборів, ставлячи здоров'я та життя людей на перше місце", - заявив міністр внутрішніх справ Аргентини Енріке де Педро.

Вибори мають визначити, хто здобуде 127 із 257 місць у нижній палаті парламенту, та 24 із 72 - у Сенаті.

Читайте також: Столиця Аргентини вводить комендантську годину через пандемію

В Аргентині зараз фіксується найбільша кількість нових заражень коронавірусом від початку пандемії минулого року, вказує Reuters.

Загалом у країні з населенням близько 45 мільйонів підтверджено 3,1 мільйона випадків COVID-19, померли 66 872 особи.